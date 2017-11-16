Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları devriye görevi sırasında şüphe üzerine C.O.K. ve Y.E.'yi durdurdu. Polis ekiplerinin şüpheliler üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde farklı serilerde 49 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Aynı kişilerin evlerinde yapılan aramada ise 133 adet 50 TL'lik sahte banknot ve 59 adet ecstasy hap ele geçirildi. 9 bin 100 liralık sahte paraya ve uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu. Çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.