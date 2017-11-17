Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarihi garda 200'ün üzerinde standın yer aldığı festivalde ürünlerini sergileyen Mezatçı İsmail Arslan, antika meraklılarını tarihi gara davet etti. Arslan, "Burada olmaktan mutluyuz. Standımızda eski antikaları, 1960 öncesi retro ürünleri meraklılarıyla buluşturuyoruz. Festival dolayısıyla ürünlerin fiyatında ciddi indirimler yaptık akşam saatlerine yakın tezgahlarda gördüğünüz fiyatların belki de onda birine bu ürünlere sahip olabilecekler." dedi.

Antika Festivali ile geçmişe yolculuk yapanlardan 62 yaşındaki Gülşen Karadağ, antikaya çocukluğundan beri meraklı olduğunu söyledi. Karadağ,"Hoşuma gidiyor bakıyorum küçüklüğümden beri bir merakım vardı antikaya. Bütçem yettiğince alabildiğim kadar ürün almaya çalışıyorum. Özellikle küçüklüğümde maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığım eski porselen bebekleri biriktiriyorum." ifadelerini kullandı.

Geçmişin izlerini genç kuşakla buluşturmanın önemine dikkat çeken Teos Antik kurucusu Mehmet Teoman Ünligil ise "Geçmiş nesillerden kalan hatıraları yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak oldukça önemli. Antika, vefa duygusunun en anlamlı yansıması. Eski eşyalara dokunduğunuzda o günlere gitmek, o duyguları yaşamak tarifsiz bir haz veriyor. İstanbul'un tarihi dolaysıyla da nostaljik mekanlarından biri olan Sirkeci Garı'nda 9 gün boyunca antika tutkunları ile bir araya geleceğiz." dedi.

Plaklardan bakır objelere, sahaflık kitaplardan telefonlara kadar sayısız antika eserin sergilendiği festival 26 Kasım'a kadar sürecek.