Merkez Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nihat Y. (25) hayatını kaybetti, yaralanan Beşir, Hamit ve Kasım S, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından jandarma ekipleri, mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.
Şırnak'ta arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
18.11.2017 - 16:36 | Son Güncelleme: 18.11.2017 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak'ta iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : şırnak,arazi,kavga,haberler,
520698 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520698.aspx
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