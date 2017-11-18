Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Kumçatı beldesi Nasırhan Mahallesi'nde ikamet eden iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Nihat Y. (25) hayatını kaybetti, yaralanan Beşir, Hamit ve Kasım S, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavganın ardından jandarma ekipleri, mahallede yoğun güvenlik önlemi aldı.