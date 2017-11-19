Kent merkezindeki otobüs terminali ile Erzurum Havalimanı yolu kenarında çok sayıda yabancı uyruklu kişi gören çevredekiler durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki adreste yaptıkları kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdikleri anlaşılan 43'ü çocuk, 15'i kadın 179 yabancı uyrukluyu yakaladı. Kaçak göçmenlerden biri mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Organizatörler tarafından otobüslerle getirildikleri kentte otobüs terminali ile yol kenarına bırakıldıkları belirlenen kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Erzurum'da 179 kaçak göçmen yakalandı
19.11.2017 - 11:16 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 11:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum'da yasa dışı yollardan yurda giren 43'ü çocuk 179 yabancı uyruklu gözaltına alındı.
Kent merkezindeki otobüs terminali ile Erzurum Havalimanı yolu kenarında çok sayıda yabancı uyruklu kişi gören çevredekiler durumu polise bildirdi.
Etiketler : ERZURUM,kaçak,göçmen,yakalandı,
520864 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/520864.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER