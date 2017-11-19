Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezindeki otobüs terminali ile Erzurum Havalimanı yolu kenarında çok sayıda yabancı uyruklu kişi gören çevredekiler durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her iki adreste yaptıkları kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdikleri anlaşılan 43'ü çocuk, 15'i kadın 179 yabancı uyrukluyu yakaladı. Kaçak göçmenlerden biri mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Organizatörler tarafından otobüslerle getirildikleri kentte otobüs terminali ile yol kenarına bırakıldıkları belirlenen kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.