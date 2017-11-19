Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin kent merkezinde öğleden sonra başlayan yağmur, zamanla şiddetini arttırarak dolu yağışı ile birlikte devam etti. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle yollar beyaza büründü. Aniden başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan dolu, bazı araçlara da hasar verdi.



Doluyla birlikte devam eden sağanak yağış ise şehrin bazı bölgelerinde su birikintilerine yol açtı. Özellikle kent merkezindeki cadde ve yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikteki araçlar zor anlar yaşadı. Yaklaşık 1 saat süren şiddetli yağış, sele neden olmadan durdu.