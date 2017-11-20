Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Savaşların ve iç çatışmaların yaşandığı ülkelerde, bu durumdan en çok savunmasız durumda bulunan çocuklar etkileniyor. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Uğur Yıldırım da “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” sebebiyle yaptığı açıklamada, “28 yıldır kutlanmasına ve bir sözleşmeyle korunma altında bulunmasına rağmen ne yazık ki çocuk hakları, savaş, istismar ve işkence gibi durumlarla yok sayılıyor. Son günlerde sinemalarda pek çok kişinin duygusal anlar yaşamasına sebep olan Ayla gibi, 28 milyon çocuk savaş mağduru var ve bu çocukların yaklaşık 1,5 milyonu ülkemizde yaşıyor” dedi. Yıldırım, şöyle devam etti: Bombalardan kaçarken denizlerde boğulup cesetleri kıyıya vuran çocukları tüm dünya gördü. Aylarca sadece medyada yazılıp, çizildi. Fakat bu çocukları korumak için tek bir somut adım dahi atılmadı. Dünya genelinde 65 milyon mülteci var ve bunların yarısı, yani 30-35 milyonunun çocuk olduğu tahmin ediliyor.