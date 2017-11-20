Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin sivil yapılanmasının deşifre edilmesi ve örgütle bağlantılı kişilere yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara, İstanbul ve Kırşehir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Operasyonda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen emniyet personeli, öğretmen ve sağlık çalışanları ile halen görevde olan memur ve esnafın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.