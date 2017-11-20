Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davutpaşa’da dün akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobilinde alkol alarak hızlı bir şekilde ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle yolda ters dönenen lüks otomobilin motoru metrelerce uzağa fırladı. Kaza sonrası araç içinde ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemeler sonucunda aracın hız ibresinin 110 km’de takılı kaldığı tespit edildi. Lüks otomobil kullanılmaz hale gelirken, geniş alana yayılan parçalar ve araç çekici marifetiyle kaldırıldı.Öte yandan motorun metrelerce uzakta bulunması vatandaşları şaşkına çevirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

