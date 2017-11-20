Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Halil Ö. ile babası Mustafa Ö. arasında merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi'ndeki birlikte işlettikleri iş yerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Araya giren Mustafa Ö'nün kiracısı Mehmet K, kavgayı ayırmak istedi. Halil Ö, bu defa Mehmet K. ile tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda Mehmet K, Halil Ö'yü bacağından bıçakla hafif şekilde yaraladı. Bir süre sonra Halil Ö. kendisini bıçaklayan Mehmet K'nın, aynı sokaktaki iş yerinin camlarını kırarak zarar verdi. Bunu gören Mehmet K. de baba ile oğlunun birlikte işlettikleri iş yerini ve içindeki aracı benzin dökerek ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İş yerinde ve araçta büyük çapta hasara yol açan olaya ilişkin Mehmet K. gözaltına alındı.