Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan ve Fetullahçı Terör Örgütü'nde (FETÖ) "abla konumunda" olduğu belirtilen S.T'nin, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" yazışmaları deşifre edildi.Gaziantep'te faaliyet gösteren ve FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kapatılan Zirve Üniversitesinde görevli kendisiyle aynı suçtan yargılanan eşinin üzerine kayıtlı telefonda "ByLock" kaydı çıkan sanık S.T'nin 75 sayfalık "ByLock" yazışmalarında, "sohbet toplantıları"nın nerede ve ne zaman yapılacağı, örgüte öğrenci kazandırılması gibi çeşitli konular yer alıyor.

Mesajlarda ayrıca örgütün üst düzey yöneticilerinden gelen talimatların da paylaşıldığı tespit edildi. Deşifre edilen yazışmalarda 1 Şubat 2016'da "ByLock" grubundakilere "change.org önemli" konu başlığıyla gönderilen mesajda ise örgüt üyelerine Türkiye aleyhindeki uluslararası imza kampanyalara destek talimatı veriliyor.Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, 17-25 Aralık süreci sonrası Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine başlatılan kampanyaların desteklenmesini istediği mesajda, "Bu kampanya, günümüz itibarıyla evrensel hukuk sistemi normları açısından Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin dikkatini arz etmek amacıyla başlatılmıştır." denildi.

VPN'nin nasıl kullanacağını tarif etmişler



Örgüt üyelerinin kampanyaya destek için Türkiye'den katılacakların izlemesi gereken yöntemin de aktarıldığı mesajda, "Kampanyaya destek adına Türkiye'de girecekler için VPN (internete başka bir IP adresi üzerinden bağlanmayı sağlayan hizmet) ile yandex.com adresinden mail adresi alıyoruz. VPN'de change.org'daki imza sayfasına giriyoruz. change.ogr sitesindeki isim-soyadı, e-mail yazan adresleri dolduruyoruz. Ülke adı olarak mutlaka Türkiye'yi seçiyoruz. İmza işlemi sonrası mailinize gelen doğrulama kodunu onaylıyoruz. Yurt dışından katılacakların VPN kullanmalarına gerek yok." bilgilerine yer verildi.

Örgüt üyelerinin vakıflara sızma girişimi



"ByLock" yazışmalarında 18 Şubat 2016 tarihinde paylaşılan "Yayına başlama ve ilerleme yolları" konulu mesajda örgüt üyelerinin sızma girişimleri de yer aldı.

Yazışmada, Türkiye Gençlik Vakfını (TÜGVA) seçen örgüt üyelerinin izlemesi gerekenler şöyle anlatıldı:

"Başlangıç olarak TÜGVA seçilecekse 'Facebook, Twitter ya da yoldan geçerken vakıf binanızı gördüm ve merak ettim, gelip bilgi almak istedim. Gönüllü faaliyetler yapıyormuşsunuz, dahil olabilir miyim? Acaba düşüncelerime uygun bir yer mi diye geldim?' Şeklinde bir giriş yapılabilir. Şu anda biraz araştırıyorlar 'acaba insanlar paralel mi, geçmişleri var mı?' diye ancak öğrenci olduğunuzda pek araştırılmıyor. Oradayken faaliyetlere katılımınız, aktifliğiniz önemli çünkü çok az insanlarla, hizmetin yaptıklarının aynısını yapmaya çalışıyorlar. Siz bir işi 50 kişiyle yaparken onlar 5 kişiyle yapıyor. Bu bir anlamda güzel, az kişiyken size daha çok görev verebiliyorlar ama dediğim gibi sizin ekstradan ayırdığınız değil de gerçekten okul dışında daha çok vaktiniz olması çok önemli. Ayrıca Osmanlıca, İngilizce biliyor olmak yapılan programlarda eğitmen açığını kapatmak adına sizi ön plana çıkarabilir."

Aynı mesajda "Partiye gelince öğrenciyseniz bu davaya aktif olarak destek vermeye karar verdim, güvendiğimiz insanlar bizi sırtımızdan vurunca daha fazla pasif olmamaya karar verdim' diyerek herhangi bir yere gençlik, kadın kollarına gidilebilir. Yine sosyal medyadan anlıyor olmanız ve ağzınızın laf yapıyor olması önemli. Boş konuşun belki ama insanlar sizden etkilensinler. Sürekli yeni proje arayışındalar. Bir de tanıdıklarınızın olması çok iyi olur. Onun dışında 'Allah muvaffakiyet versin' diye dua etmek lazım. Yoksa yıllardır partiye gönül veren o kadar insanın üzerine basıp geçmek gerçekten zor." ifadeleri yer aldı.