Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alaplı'nın Yeşilyurt köyünde ikamet eden İzzet Baysal Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ömer (17) ile Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesi öğrencisi ağabeyi Özgür Özmen (18), merak ettikleri solucan gübresi üretimine geçen yıl 10 bin solucan ile başladı. Kısa sürede solucanların sayısını bir milyona çıkaran kardeşler, bahçelerinde kurdukları serada, ayda ortalama bir buçuk ton ürettikleri gübreyi satarak eğitim masraflarını çıkarıyor. Ömer Özmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir yıl önce merak üzerine kardeşiyle küçük bir kutuda solucan üretimine başladıklarını söyledi.



Ayda ortalama bir buçuk ton solucan gübresi üretiliyor

Bir süre sonra evlerinin bahçesine sera kurduklarını anlatan Özmen, "Bu işe ilk olarak bir kasa içinde 10 bin solucan ile başladık. Ondan sonra araştırarak ve internette videolarını izleyerek üretmeye devam ettik. Yemlemeye başladıktan sonra solucanları çoğaltmaya öncelik verdik. Yaklaşık 6 ay sonra 10 bin solucanı 300 bin seviyesine getirdik. Bir yıl içinde 1 milyon solucana ulaşarak, ayda yaklaşık bir buçuk ton gübre üretmeyi başardık." diye konuştu.



Özgür Özmen de mezar sitemi ile solucan gübre ürettiklerini belirerek, şunları kaydetti: "Okulumuzdan artan zamanlarda evimize geldiğimizde kardeşimle tüm günümüzü burada geçiriyoruz. Burada seranın içinin nemli kalmasına özen gösteriyoruz. Çürük meyve ve sebzeleri solucanlara vererek besliyoruz. Biz olmadığımız zaman babam ilgileniyor. Ayda ortalama bir buçuk ton solucan gübresi üreterek internet üzerinden ya da komşularımıza satıyoruz. Kazandığımız parayı da üniversite masraflarına harcıyoruz."