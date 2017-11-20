Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 2 terör şüphelisinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan'a sınır olan Elçili Köyü'nde yapılan araştırmada Meriç Nehri'ne gelerek yanlarında getirdikleri şişme botla karşı tarafa geçmek isteyen terör şüphelileri M.Y. ve S.K. operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Haklarında DHKP-C üyeliğinden yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin üzerinde yapılan aramada sahte pasaport ele geçirildi. sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, soruşturmalarının yürütüleceği Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.