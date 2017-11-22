Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez İhsaniye Mahallesi’nde alt yapı çalışması yapan özel bir firmaya ait kepçe kazara içme suyu hattı borusunu patlattı. Borudan 30 metreden fazla fışkıran sular ilginç görüntü oluşturdu. Önündeki apartmanın boyunu aşan suların ardından oluşan gökkuşağını gören vatandaşlardan bazıları selfie yaptı.Olanları meraklı gözlerle izleyenlerden Seyit Tanrıverdi, “Kepçe boruyu yanlışlıkla kırmış. Yaklaşık bir minare boyu su atıyor. Eğer ana hat ise bu suyun kesilmesi çok uzun sürebilir” dedi.Olay yerine gelen Amasya Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrası hattaki su kontrol altına alındı.