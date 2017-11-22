Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülmek için getirilen uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi ve uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda bugün Eskişehir'e satış için eroin maddesi getiren Z.G, Ü.Ç ve M.Ö isimli şahıslar Emek mahallesinde yakalandı. Şahısların araçlarında yapılan aramada 40.85 gram eroin maddesi ele geçirildi. "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan işlem yapılan Z.G., Ü.Ç. ve M.Ö. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.