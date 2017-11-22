Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasta ve refakatçıların yemeklerden memnuniyetini arttırmak için Trakya Üniversitesi yönetimi, hastane aşçılarının eğitim almasını istedi, bu kapsamda Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan mutfak personeline aşçılık eğitimi verildi.

Proje sorumlusu Gıda Yüksek Mühendisi Tuğba Şayin Sert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile 140 saat süren eğitime 28 mutfak personelinin katıldığını belirtti.

Uygulamalı ve teorik olarak gerçekleştirilen eğitimin çok başarılı geçtiğini ifade eden Sert, eğitimler sonunda beslenme hizmetlerinden memnuniyet seviyesinin arttığını vurguladı.

Eğitimlerde aşçılara uygun pişirme tekniklerinin ve lezzetli yemek yapmanın sırlarının öğretildiğini anlatan Sert, şöyle devam etti:

"Toplu beslenme yapılan kurumların genelinde ve özellikle hastanelerde hasta yemeklerinde memnuniyetsizliği toplumsal bir sorundur diyebiliriz. Trakya Kalkınma Ajansı desteği ile yürüttüğümüz bu projede, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak aşçı personelimizin mesleki yeterliliklerin artırılmasıyla yemeklerin kalitesinin yükseltilerek özellikle hasta yemeklerinde hastaların beslenme programlarına uygun pişirme tekniklerinin revize edilmesi ile yemek kalitesinin arttırılmasını amaçlanmıştır.

Proje kapsamında verilen eğitimler ile bin 100 hasta yataklı araştırma hastanesinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının yemekleri, bin 533 hastane çalışanı, yaklaşık 600 akademik personele sağlanan beslenme hizmetlerinde memnuniyet seviyesi yüzde 50’lerden yüzde 80'e çıkarılmıştır. "

"Lezzetli yemekler çıkarmaya çalıştık"

Eğitmen şef Emrullah Gümüştaş ise mutfağa geldiğinde aşçıların bazı eksiklikleri olduğunu gördüğünü, verdiği eğitimlerle ve pişirme tekniklerinde bazı değişiklikler yaparak bu eksikliklerin giderildiğini belirtti.

Eğitime katılan aşçılara lezzetli yemek pişirmenin sırlarını öğrettiğini anlatan Gümüştaş, "Mutfağa geldiğim zaman sistem içinde çalışan arkadaşların bazı eksikleri vardı. Onlara menü tasarımları ile pişirme tekniklerinde bazı değişiklikler yaparak, lezzetli yemekler çıkarmaya çalıştık. Salatalar hep aynı tonda çıkıyordu, onların rengi değişmeye başladı, dolayısıyla lezzetler de arttı. Eğitimi tamamlayan arkadaşlar artık bunun devamını getirecekler." diye konuştu.

Hastalar ise yemeklerin daha lezzetli olarak çıkmaya başlaması nedeniyle hem aşçılara hem de Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na teşekkür etti.