Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Toroslar ilçesi Gözne yolunda yol kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde şüpheli her araç durdurularak arandı. Ayrıca araç içerisinde bulunanlara GBT sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda N.Y. isimli şahsın "taammüden öldürmek, hakaret, kanuna aykırılık, yağma ve kasten yaralama" suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.