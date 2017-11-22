Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 164 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 164,40 liradan, bin 81 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 99 liradan, 149,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153,60 liradan, bin 56 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 77 liradan, 529 liradan alınan Yarım Ziynet 539 liradan ve 264 liradan alınan Çeyrek Ziynet 269 liradan satıldı.