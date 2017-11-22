İstanbul Kapalıçarşı'da 164 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 164,40 liradan, bin 81 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 99 liradan, 149,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 153,60 liradan, bin 56 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 77 liradan, 529 liradan alınan Yarım Ziynet 539 liradan ve 264 liradan alınan Çeyrek Ziynet 269 liradan satıldı.
Çeyrek altın 269 lira oldu
22.11.2017 - 18:29 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 18:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 164,40 lira oldu. Çeyrek altın ise 269 liraya kadar yükseldi.
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