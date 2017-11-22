Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esenler İpek Yolu Caddesi İSTOÇ Ticaret Merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 23 HZ 394 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde ilerleyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafriyat kamyonun altına giren otomobildeki 2 kişi bulundukları yerde sıkışarak yardım bekledi. Kaza sonrası aracından inen hafriyat kamyonu sürücüsü sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında otomobilde bulunan 2 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralıları sağlık ekipleri tarafından çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza mahallinde inceleme yapan polis ekipleri, çekici yardımıyla araçları olay yerinden kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.