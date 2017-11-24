Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinde sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, Boğaz trafiğini saat 08.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsiz kanalından gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.