Çanakkale Boğazı'nda, sabah saatlerinde sebebiyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkiledi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi yetkilileri, Boğaz trafiğini saat 08.50 itibariyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Ayrıca telsiz kanalından gemi kaptanları bilgilendirildi. Boğaza girişi yapamayan gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
Çanakkale Boğazı sis sebebiyle kapatıldı
24.11.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Etiketler : Çanakkale Boğazı,sis,yaşam haberleri,
522302 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522302.aspx
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