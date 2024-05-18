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Bu caminin altından yol geçiyor! Görenler şaşkına dönüyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kahramanmaraş, Deprem, Hatay, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depreminde ayakta kalmayı başaran cami, altından geçen yol nedeniyle görenlerin dikkatini çekiyor.

Kahramanmaraş'ta 2023 yılının Şubat ayında meydana gelen ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremde binlerce yapı zarar gördü, binlercesi ise yerle bir oldu. Sayılı cami ayakta kalırken, bunlardan birisi de Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bulunan Merkez Camii oldu.

Depremde minaresi zarar gören cami, altından yol geçiyor olması nedeniyle görenlerin dikkatini çekiyor. Caminin altından geçen yol yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre 80 santim genişliğinde.

Bölge halkı evlerine gitmek için araçlarıyla ve yaya olarak caminin altından geçen yolu kullanabiliyor.

Bu caminin altından yol geçiyor! Görenler şaşkına dönüyor - 1. Resim

"YILLARDAN BERİ ALTINDAN YOL GEÇİYOR"

Mahalle sakinlerinden Cuma Bulut, depremde zarar gören minarenin tadilatının devam ettiğini belirterek, "Ben doğma büyüme buralıyım. Burası Narlıca Merkez Camii. Yıllardan beri altından yol geçiyor. Deprem dolayısıyla minaresi zarar gördü, kendi yıkılmadı. Minarenin tadilatı var. Altından araçta geçiyor" dedi.

"SADECE KARADENİZ'DE GÖRÜYORDUK"

Hataylı gezgin Kemal Korkmaz ise yürüyüş yaparken görünümüyle dikkat çeken camiyi fark ettiğini belirterek, "Dün buraya gezi yaptım, böyle ilginç bir yapı gördüm. Ardından da ilginç yapının fotoğrafını çektim. Çok güzel, ilginç duruyor. Bu tür yapıları sadece Karadeniz’de görüyorduk. Burayı da görmüş olduk ilginç duruyor, beğendim. Depremde zarar görmedi, sadece minaresi hafif zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Bu caminin altından yol geçiyor! Görenler şaşkına dönüyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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