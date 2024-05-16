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Selimiye Camisi'nin minber motifleri takı tasarımlarına ilham oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Selimiye Camisi&#039;nin minber motifleri takı tasarımlarına ilham oldu
Trakya Üniversitesi, Selimiye Camisi, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin minberindeki motifler, takı tasarımlarına ilham oldu.

Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı Öğretim Görevlisi Aybike Kınalı, Selimiye'nin minber motiflerinden esinlenerek takı seti tasarladı.

Klasik kuyumculuk teknikleriyle 925 ayar gümüşten küpe, broş ve kolye hazırlayan Kınalı, "Selimiye Camisi Minber Seti" tasarımını Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Edirne Araştırmaları Sempozyumu kapsamında açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Selimiye Camisi'nin minber motifleri takı tasarımlarına ilham oldu - 1. Resim

Balkan Kongre Merkezi fuaye alanında açılan sergide Kınalı'nın çalışmalarının yanı sıra Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Programı öğretim elemanları ve öğrencilerinin, Edirne kent kimliği ögelerini yansıtan eserleri yer aldı.

Kınalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye Camisi'ndeki minberin Osmanlı camileri minberlerinin en güzeli olarak bilindiğini söyledi.

Selimiye Camisi'nin minber motifleri takı tasarımlarına ilham oldu - 2. Resim

Geometrik örgülerle ustaca işlenmiş minberin çok güzel motiflerinin olduğunu belirten Kınalı, "Selimiye Camisi'nin minber desenlerinden yol çıkarak bir set çalışmam var. Minber desenindeki motifleri üç boyuta aktarıp metalle birleştirerek takıya dönüştürdüm. Çalışmalarımızda geleneksel kuyumculuk teknikleri ve yeni teknolojileri kullanıyoruz. Yaşamış olduğumuz coğrafyanın kültür ve tarihinden esinlenerek tasarımlarımızı oluşturduk." diye konuştu.

Selimiye Camisi'nin minber motifleri takı tasarımlarına ilham oldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
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