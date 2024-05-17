Zarif minaresiyle 660 yıldır ayakta! Ahi Paşa Camii göz kamaştırıyor

Tokat'ta 1364 yılında Ahi Paşa tarafından inşa ettirilen Ahi Paşa Camii, zarif ahşap minaresi ve kubbesiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tokat’ta hicri takvime göre 12 Ramazan 765, miladi takvime göre ise 20 Haziran 1364 Çarşamba günü Ahi Paşa tarafından inşa ettirilen Ahi Paşa Camii, 660 yıllık geçmişi ve dikkat çekici ahşap minaresiyle görenleri büyülüyor.

Ahi Paşa Vakfı'na ait olan cami, bölge sakinlerinin ve ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Caminin bahçesinde Ahi Paşa'nın soyundan gelenlerin mezarlarının bulunduğu bir mezarlık da yer alıyor. 18’inci yüzyılda bugünkü halini alan cami duvara yapışık 8 ahşap direk üzerine ahşaptan 8 dilimli kubbeyle örtülü iken, küçük ahşap minaresi ise camiye farklı bir estetik katıyor.

Mahalle sakinlerinden Osman Al, caminin farklı mimarisine dikkat çekerek, “Farklı bir mimarisi var. Ahi Paşa hazretleri zamanında yapılmıştır. 53 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Ahi Paşa kendi zevkine göre yaptırmıştır. Aslında buna eskiden tahta minareli cami derlerdi” şeklinde konuştu.