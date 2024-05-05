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1948'de müzeye çevrilen Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın ibadete açılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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1948&#039;de müzeye çevrilen Kariye Camii, Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;ın katılımıyla yarın ibadete açılacak

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'daki Kariye Camii'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı. 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden cami statüsüne çevrilen Kariye Camii, yarın ibadete açılacak. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan ve 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle cami statüsüne çevrilen İstanbul'daki Kariye Camii, restorasyon çalışmalarının ardından yarın ibadete açılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATILACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu yapılan 201 eserin toplu açılış töreni, yarın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı beklenen ve Vakıf Haftası kutlama programı kapsamında düzenlenecek törende, söz konusu eserlerden 33'ünün açılacağı İstanbul'daki Kariye Camii'ne de canlı bağlanılacak.

1948'DE MÜZEYE ÇEVRİLMİŞTİ

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, II. Beyazid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1948 yılında da dönemin Müzeler İdaresine bağlanarak müze haline getirilen Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu. Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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