Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabah saatlerine kadar havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında 1-2 derece arasında düşüş beklenen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde hafif zirai don ve buzlanma riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Meteoroloji'den zirai don ve buzlanma uyarısı
24.11.2017 - 10:11 | Son Güncelleme: 24.11.2017 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de zirai don ve buzlanma uyarısı yapıldı.
Etiketler : Malatya,Adıyaman,Elazığ,Tunceli ile Bingöl,zirai don,buzlanma,
522304 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522304.aspx
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