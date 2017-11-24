Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabah saatlerine kadar havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.Hava sıcaklıklarında 1-2 derece arasında düşüş beklenen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bölge genelinde hafif zirai don ve buzlanma riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.