Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini deşifre etmek için yaptığı çalışmalarda sosyal medyadan bir kişinin örgüt propagandası yaptığını tespit etti. İstanbul-İzmir otoban şantiyesinde çalışan A.B., Karacabey ilçesi Eskisarıbey Mahallesi’ndeki ikametinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet fişek, PKK’ya ait bez parçaları, düğünde çekilmiş fotoğraf ve FETÖ/PDY'ye ait yasaklı 2 dergi ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.