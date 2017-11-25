Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerini deşifre etmek için yaptığı çalışmalarda sosyal medyadan bir kişinin örgüt propagandası yaptığını tespit etti. İstanbul-İzmir otoban şantiyesinde çalışan A.B., Karacabey ilçesi Eskisarıbey Mahallesi’ndeki ikametinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 48 adet fişek, PKK’ya ait bez parçaları, düğünde çekilmiş fotoğraf ve FETÖ/PDY'ye ait yasaklı 2 dergi ele geçirildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
PKK propagandası yapan şahsın evinden FETÖ dergileri çıktı
25.11.2017 - 10:34 | Son Güncelleme: 25.11.2017 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’da sosyal medya hesabından PKK propagandası yapan şahsın evinden FETÖ/PDY'ye ait yasaklı 2 dergi ele geçirildi.
Etiketler : fetö,pkk,haberler,
522519 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522519.aspx
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