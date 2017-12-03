Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erdoğan'ın da katıldığı Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'ndaki kongreye gitmek üzere Patnos ilçesinden yola çıkan AK Parti'lileri taşıyan minibüs, Tutak-Hamur karayolunun Tutak ilçesine bağlı Dereköy köyü mevkisinde şarampole devrildi.Kazada, minibüsteki Ekrem Koçak (55), Mehmet Duna (55) ve Harun Erkan (50) yaralandı.Kongreye katılmak için Patnos'tan hareket eden bir başka aracın aynı karayolunda kaza yapması sonucu Mehmet Yıldız (57) yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Ağrı ve Hamur devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kongrede kürsüde konuşurken kazalardan haberdar olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabb'im şifalar versin inşallah, beterinden korusun." dedi.