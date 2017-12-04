Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı'nın en etnik olduğu coğrafyalardan Filistin'de, Osmanlı izleri halen görülüyor. Filistin'deki bir camide Sultan II. Abdülhamid Han döneminde Osmanlı Matbaasında basılan üç Kur'an-ı Kerim olduğu tespit edildi.

MESCİDDEN TARİH ÇIKTI



Tarihi Filistin şehirlerinden olan ve bugün İsrail sınırları içerisinde kalan Tayyibe'de Sultan'da II.Abdülhamid döneminden kalma Kuran-ı Kerim bulundu.



Abdülhamid Han döneminde yaptırılan Ömer Bin Hattab camisinin müezzini Said Azim, iki ay önce camide başlayan tadilat esnasında mescitteki Mushafları incelerken söz konusu tarihi Kur'an-ı Kerimlerin varlığını keşfetti.