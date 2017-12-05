Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tekstil fabrikasında çalışan 19 yaşındaki Ayşe Öztürk, işe giderken başından tabancayla vurularak öldürüldü. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekipler kaçmaya çalışan katil ve babasının peşine düştü. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yol kontrol kameralarından kaçmak için ara yollara giren baba oğul, polisi farkedince araçtan inip arazide kaçmaya başladı. Ancak kısa sürede yakalandılar. Muratlı'nın Kazımdirik Mahallesi 29'uncu Sokak üzerinde ailesi ile birlikte oturan ve ilçede bir tekstil fabrikasında çalışan Ayşe Öztürk, bugün saat 08.30 sıralarında işe gitmek için evinden çıktı. Genç kız, evinin yakınında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Ayşe Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesi üzerine dışarıya çıkanlar genç kızı yerde yatarken görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.



'ÖLÜM HABERİMİ DUYUNCA TEPKİSİNİ MERAK ETTİĞİM İNSANLAR VAR'

Öldürülen Ayşe Öztürk'ün babası Raşit Öztürk, kızının cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Ayşe Öztürk'ün sosyal medya hesabından, 2 sene önce yaptığı paylaşımda 'Ölüm haberimi duyduğunda tepkisini merak ettiğim çok insan var' yazdığı görüldü.



KATİL ZANLISI VE BABASI YAKALANDI

Failin 24 yaşındaki A.İ olduğu belirlendi. Özel bir ekip oluşturan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, katilin peşine düştü. Ayşe Öztürk’ün A.İ’nin ‘Sevgilim ol’ teklifini kabul etmediği için katlettiği belirlendi. Ekipler A.İ’nin kimliğini belirledikten sonra peşine düştü. A.İ babası ile birlikte kaçarken yakalandı.





Milliyet