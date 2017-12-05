13 yıldır böbrek hastası olan Karaçam, böbreklerinde oluşan kistler  nedeniyle zor zamanlar yaşamaya başladı. Böbrek nakli olmak için sırada  beklerken, geçmeyen karın ağrıları üzerine hastaneye başvuran Karaçam'ın,  neredeyse yeni doğan bir bebek boyutuna ulaşan böbreği doktorları da hayrete  düşürdü.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Karaçam, 2004'te böbrek  rahatsızlığı teşhisi konulduğunu ifade ederek, iki yıldır diyalize girdiğini  söyledi. Böbreklerinde genetik bir rahatsızlıktan dolayı kistler oluştuğunu,  bunun da böbreğinde büyümeye neden olduğunu dile getiren Karaçam, "Aşırı derece  büyüdüğü için mide ve bağırsağım çalışamaz hale geldi. Nefes alamıyordum.  Ameliyat olalı bir hafta oldu, şu an çok rahatım. Bir böbreğimi aldılar diğer  böbreğimde de kist var, onu da takip ediyorlar." dedi.

"Böbreğimin büyük olduğunu hissediyordum"

Karaçam, böbreğindeki kisti gördüğünde çok şaşırmadığını dile  getirerek, "Sağ böbreğimdeki kist de ona yakın. Resimde baktığımda 43 santim  olduğunu söylediler. Çıkan büyüklüğe şaşırmadım çünkü elimle ne kadar büyük  olduğunu hissediyordum. Son 3-4 aydır çok sıkıntı veriyordu. Tahliller yapıldı ve  ameliyat olmam gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.