Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 yıldır böbrek hastası olan Karaçam, böbreklerinde oluşan kistler nedeniyle zor zamanlar yaşamaya başladı. Böbrek nakli olmak için sırada beklerken, geçmeyen karın ağrıları üzerine hastaneye başvuran Karaçam'ın, neredeyse yeni doğan bir bebek boyutuna ulaşan böbreği doktorları da hayrete düşürdü.

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Karaçam, 2004'te böbrek rahatsızlığı teşhisi konulduğunu ifade ederek, iki yıldır diyalize girdiğini söyledi. Böbreklerinde genetik bir rahatsızlıktan dolayı kistler oluştuğunu, bunun da böbreğinde büyümeye neden olduğunu dile getiren Karaçam, "Aşırı derece büyüdüğü için mide ve bağırsağım çalışamaz hale geldi. Nefes alamıyordum. Ameliyat olalı bir hafta oldu, şu an çok rahatım. Bir böbreğimi aldılar diğer böbreğimde de kist var, onu da takip ediyorlar." dedi.

"Böbreğimin büyük olduğunu hissediyordum"

Karaçam, böbreğindeki kisti gördüğünde çok şaşırmadığını dile getirerek, "Sağ böbreğimdeki kist de ona yakın. Resimde baktığımda 43 santim olduğunu söylediler. Çıkan büyüklüğe şaşırmadım çünkü elimle ne kadar büyük olduğunu hissediyordum. Son 3-4 aydır çok sıkıntı veriyordu. Tahliller yapıldı ve ameliyat olmam gerektiği söylendi." ifadelerini kullandı.