Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY'den yapılan açıklamada, " Sayın yolcularımız, 1 Aralık 2017 tarihi itibari ile uçağa biniş işlemleri (Boarding) tarifeli kalkış saatinden 20 dakika önce sona erecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

Türk Hava Yolları, operasyonları vaktinde gerçekleştirebilmek için boarding süresini 5 dakika öne aldı. Bugüne kadar uçuşa 15 dakika kalana kadar biniş işlemlerine devam eden THY, 1 Aralık'tan itibaren bu süreyi 20 dakikaya çıkardı. THY, boarding süresini 5 dakika öne aldığını resmi sitesinden yolcularına duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, " Sayın yolcularımız, 1 Aralık 2017 tarihi itibari ile uçağa biniş işlemleri (Boarding) tarifeli kalkış saatinden 20 dakika önce sona erecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.