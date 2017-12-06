Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 20.30 sıralarında Arnavutköy Yunusemre Mahallesi Bahçeçeşme Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hindistan’ta üst düzey bir bürokratın oğlu olan makine mühendisi S.S. (24), kız arkadaşının tavsiyesi üzerine valizini toplayarak 18 Ekim’de İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelen S.S.’yi, yanına geldiği kız arkadaşı Hintli sevgilisi Ravinder S. Ravinder’in (29) Esenler’deki evine götürdü. Eve gelen S.S.’ye Ranvinder, İstanbul’da kalma süresini, vizesini uzatarak sağlayabileceklerini söyledi. S.S. de ev tutmak istediğini söylemesi üzerine Ravinder kendisine bir ev gösterdi. Evi beğenen S.S. eşyaları nasıl temin edebileceğini sorduğu Ravinder, kendisini Pakistanlı Adnan Selim’e (23) yönlendirdi. Selim de S.S.’yi yanına alarak eşya bakma bahanesiyle Arnavutköy’de bir eve götürdü.

Dövüp ayaklarını bağladılar sonra ailesinden fidye istediler



Eve gelen S.S., Selim’in eşya alacakları kişiyi bekleyeceklerini söylemesi üzerine bodruma kata indi. İçeriye giren S.S.'yi, Pakistanlı Kamer Abbas, İmran Ali, Tarık Mahmut karşıladı. Bir anda S.S.'nin üzerine çullanan zanlılar, dövdükten sonra ellerini ve ayaklarını bağladılar. Ardından şahıslardan biri Ravinder’i arayarak bilgi verdi. Bilginin ardından Ravinder, S.S.’nin ailesini arayarak oğullarının kaçırıldığını ve kaçıranların 84 bin dolar fidye istediğini söyledi.

"Parmaklarını keserken izletin" diye talimat verdi



Ailenin oğullarının kaçırıldığına inanmaması üzerine çete üyeleri, görüntülü arama gerçekleştirdi. Canlı yayında S.S.’ye dayak atan zanlılar bunu da aileye izlettirdi. O esnada Ravinder, evdeki zanlılardan birini arayarak, “Aile inanmazsa parmaklarını kesin, keserken görüntüyü canlı izlettirin” dedi. Bunun üzerine aile, oğullarının kaçırıldığı gün Hindistan’daki konsolosluk aracılığıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne başvurdu. Hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi çalışma başlatarak, ailenin Arnavutköy’de ankesörlü bir telefondan arandığını belirledi.

Sokak sokak arandı, 70 daire tarandı



Bunun üzerine tim, ankesörlü telefon kulübesinin yerini belirleyerek buraya yakın olan 70 daire tek tek kontrol edildi. Son olarak bir apartmanın bodrum katında Pakistanlıların kaldığı belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan tim eve baskın düzenledi. Baskında S.S., yere yatırılmış halde elleri ve ayakları bağlı olarak perdeyle ayrılmış bir bölümde yaklaşık 6 saat sonra bulundu. Evdeki 4 Pakistanlı ise gözaltına alındı. Pakistanlıları organize ettiği belirlenen Hindistanlı Ravinder de Esenler’de yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkiliye sarılıp ağladı



Kurtarılmasının ardından hastaneye götürülen S.S., tetkiklerin yapılmasının ardından emniyete getirildi. Burada konsolosluk yetkilisine teslim edilen S.S., ona gözyaşları içinde sarıldı. Kısa bir süre sonra da S.S, Hindistan’a geri döndü. Şubedeki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.