Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Anadolu’da 650 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Ağrı merkez, Taşlıçay, Hamur ve Diyadin ilçelerine bağlı köyler ile taşımalı eğitim veren okullar bugün için tatil edildi. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde çok sayıda araç yoldan çıkarak kara saplandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer illerde özel idare ekipleri kardan kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum’da eksi 19 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışın durmasının ardından hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini bildirdi.