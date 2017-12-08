Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, yönetici asistanı olan Emine Tunç (34), 2000 yılında perde dikim işi yapan Osman Çiftçi (41) ile evlendi. Bu evlilikten 1 kız 1 erkek çocuğu olan genç kadın anlaşamadığı için Çiftçi’yle 5 yıl önce ayrıldı. Genç kadın bir süre sonra Serdar Ağırağaç’la (41) tanışarak sevgili oldu. Ağırağaç’la resmi nikahsız olarak yaşayan genç kadın, sosyal medya üzerinden 2 çocuk babası Nihat Yıldırım’la arkadaş oldu. Bir süre sonra ise Ağırağaç’tan ayrılan Emine Tunç, Nihat Yıldırım’la aşk yaşamaya başladı.

Terk edilmeyi hazmedemeyen Serdar Ağırağaç, Emine Tunç’u “Geri dön yoksa çocuklarını öldürürüm” diyerek tehdit etmeye başladı. Çocuklarına bir şey olmasından korkan genç kadın durumu bir taraftan eski eşi Osman Çiftçi’ye diğer taraftan da beraber yaşadığı Nihat Yıldırım’a anlattı. İki adam Emine Tunç’un eski sevgilisi Serdar Ağırağaç’ı her yerde aramaya başladı. Serdar Ağırağaç’a ilk ulaşan genç kadının eski eşi Osman Çiftçi oldu.

Çiftçi, İhsan Boztay (23) ve Gökhan Kaya’yla (26) birlikte Sedar Ağırağaç’ı darp ederek bindirdikleri araçla kaçırdı.

Osman Çiftçi telefonla aradığı Nihat Yıldırım’a “Serdar elimizde” diyerek haber verdi. Nihat Yıldırım, Çiftçi’ye kız arkadaşını rahatsız eden Serdar Ağırağaç’ı Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10041 Sokağa getirmesini istedi. Verilen adrese getirilen Serdar Ağırağaç, Yıldırım ve Abdülhalim Akça tarafından önce darp edildi. Kaçmaya çalışan şahıs Nihat Yıldırım tarafından önce boynundan sonra şakağından vurularak öldürüldü. Cesedi boş bir araziye atan zanlılar kayıplara karıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri, cinayet sonrası Mehmet Emin Yıldırım’la Diyarbakır’ın Silvan ilçesine kaçan katil zanlısı Nihat Yıldırım’ı yakalayarak Adana’ya getirdi. Olayla ilgili azmettirici Emine Tunç ve katil zanlısı Nihat Yıldırım’la birlikte 7 kişi gözaltına alınırken Osman Çiftçi kayıplara karıştı.

Gözaltına alınan Emine Tunç'un, “Serdar tekrar benle birlikte olmak istiyordu. Aksi takdirde beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyordu. Bende durumu boşandığım eşime ve şu an birlikte yaşadığım Nihat’a anlattım” dediği öğrenildi.

Katil zanlısı Nihat Yıldırım’ın ise; “Emine Serdar’ı bana önce ağabeyi olarak tanıttı. Daha sonra bende önceki sevgili olduğunu öğrendim. Hatta bunun yüzünden bebeğimizi kaybetti. Emine’yi tehdit ettiğini öğrendim. Boşandığı eşi Osman, Serdar’ı bulunca bana getirdi. Tartıştık ve kaçmaya çalışınca vurdum” diye ifade verdiği belirlendi.

Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aralarında Nihat Yıldırım'ın da olduğu 4 kişi tutuklanırken, Emine Tunç ev hapsi iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.