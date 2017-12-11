Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Irak'tan göç ederek Suriye'nin Kah kasabasına sığınan ailelere gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

İHH Suriye Çalışmaları Babel Hava Ofisi Sorumlusu Mehmet Şuayip Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'tan göç ederek Suriye'nin Kah kasabasına sığınan ailelere destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Suriye'de farklı ülkelerden mülteci konumda insanların yaşadığını belirten Altun, ''Geçmiş yıllarda kendi vatanlarındaki savaş yüzünden Suriye'ye sığınan Iraklı Türkmen aileler, sığındıkları topraklarda da çıkan iç savaş nedeniyle bir kez daha zor durumda kaldılar.'' dedi.

"Ekiplerimiz ailelerin acil ihtiyaçlarını tespit etti"

Iraklı ailelerin can güvenlikleri için Kah bölgesine geldiklerini aktaran Mehmet Şuayip Altun, şöyle konuştu:

''Ülkelerindeki savaştan kaçan Iraklı Türkmen aileler, Suriye'deki savaşın acı yüzüyle bir kez daha karşı karşıya kaldı. 57 aile Kah bölgesine geldi. Ekiplerimiz ailelerin acil ihtiyaçlarını tespit etti. İHH olarak Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan ve uçuşa yasak bölge olarak belirlenen Kah bölgesine sığınan Iraklı Türkmen ailelere, gıda ve battaniye ulaştırdık. Bu sayede ailelerin kısa süre için belli ihtiyaçlarının giderilmesini sağladık. Bölgedeki ailelere yardımlarımız aralıksız devam edecek.''