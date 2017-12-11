Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmeyen bölge genelinde rüzgar değişik yönlerden hafif esecek.Buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.