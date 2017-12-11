Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığının "devlet ormanından, millet ormanına geçiş" anlayışıyla hareket eden Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, merkeze bağlı Akçaağıl köyü ile Mucur ilçesindeki Budak köyüne bal ormanı kurdu.

Akasya ağaçlarıyla çeşitlendirilen, toprağına da kekik, lavanta ve korunga gibi arılar için faydalı bitkiler dikilen bal ormanlarında, arıcılar faaliyete başladı.

"Arılar ballarını yapmaya başladı"

Kırşehir Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, erozyona maruz kalan atıl durumdaki merkeze bağlı Akçaağıl köyündeki arazinin kum haline dönüşmüş adeta bir çöl bölgesi olduğunu belirten Karaca, şöyle konuştu:

"Bakanlığımızın talimatıyla son yıllarda devlet ormancılığından millet ormancılığına geçiş çalışmaları kapsamında bal ormanı olarak tahsis ettik. Projelerimizi tamamladık. Gelir getirici türlerle de çeşitlendirdiğimiz bu alanları halkın hizmetine sunuyoruz. Vatandaşlarımız buralarda hem arıcılık yaparak hem de ağaçların meyvelerini toplayarak kendilerine ve ülke ekonomisine katkı yapmaktadırlar. Daha önce atıl durumda olan bu ağaçlık alanlar işlevsel hale getirilmektedir. Burası bin 800 dönüm üzerinde Özel İdare tarafından ağaçlandırılmış, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığına devredilen kumul bir ağaçlandırma sahası. Devamını da biz ağaçlandıracağız. Şu anda ağaçlık olan 400 dönüm. Geri kalan kısmın ağaçlandırılmasına devam edeceğiz. Buraya arıcılarımız gelmeye başladılar. Arılar ballarını yapmaya başladı."

"2019 yılına kadar sayıyı 5'e çıkaracağız"

Karaca, başka köylerde de bal ormanı oluşturma çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek, "Şu ana kadar 2 bal ormanı yaptık. Önümüzdeki yıl bir tane daha yapacağız. 2019 yılına kadar sayıyı 5'e çıkaracağız. Erozyona maruz kalmış atıl durumdaki arazileri ağaçlandırarak gelir getirici meyve türleri ekiyoruz. Aynı zamanda arıcılar için bal ormanları kuruyoruz. Bozkır olan Kırşehir'i yeşil bol bir şehir haline getirmek için adımlar atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oluşturdukları bal ormanlarının arazilerine arılar için faydalı bitkiler diktiklerini anlatan Karaca, "Burası akasya ağırlıklı bir ağaçlandırma çalışması. Bu ağaçlar bal üretimine faydalı ağaçlardır. Çiçeklerinden arıcılar çok istifade ediyor. Ağaçların altlarına kekik, lavanta, korunga gibi bitkileri ekiyoruz. Hem arılar hem de bitkilerin canlı olması için sulama yapıyoruz. Arıcıların bol ve kaliteli bal alması için buraları uygun hale getiriyoruz. Vatandaşlarımıza böyle güzel ormanları değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz." dedi.