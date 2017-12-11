Hatay'da Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 54 Suriye uyruklu yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari ve teknik takip sonucu Odabaşı Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'den yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 Suriye uyruklu yakalandı. Geçişleri organize ettiği ileri sürülen 6 Suriye uyruklu da gözaltına alındı. Bu arada zanlılardan 3'ünün operasyon sırasında yabancı uyrukluların arasına karışarak kimliklerini gizlemeye çalıştığı öğrenildi. Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Yurda yasa dışı yollardan giriş yapan 54 Suriyeli yakalandı
11.12.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları belirlenen 54 Suriye uyruklu yakalandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : hatay,haberler,suriyeli,
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