Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 03.00 sıralarında Mihalıççık ilçesi Korucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.K., komşusu M.K.'nin ikinci kattaki yatak odasını gözetlemek için pencereye merdiven dayadı. Uyanan M.K., komşusunu yakaladı. M.K.'nın şikâyeti üzerine A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.