Olay, saat 03.00 sıralarında Mihalıççık ilçesi Korucu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre A.K., komşusu M.K.'nin ikinci kattaki yatak odasını gözetlemek için pencereye merdiven dayadı. Uyanan M.K., komşusunu yakaladı. M.K.'nın şikâyeti üzerine A.K. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Merdiven dayayıp komşusunun yatak odasını gözetlerken yakalandı
11.12.2017 - 17:20 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 17:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, A.K. adlı erkek, merdiven dayadığı ikinci kattaki komşusunun yatak odasını gözetlerken yakalandı.
Etiketler : gözaltı,polis,haberler,
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