Beyoğlu'nda 4 katlı bir metruk binada kısmen çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler göçük altında kimsenin olup olmadığı konusunda çalışma yürütüyor.
Beyoğlu'nda metruk bina çöktü
11.12.2017 - 18:15 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyoğlu'nda 4 katlı bir metruk binada kısmen çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler göçük altında kimsenin olup olmadığı konusunda çalışma yürütüyor.
Etiketler : beyoğlu,metruk bina,istanbul,
526612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526612.aspx
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