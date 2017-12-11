Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu'nda 4 katlı bir metruk binada kısmen çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler göçük altında kimsenin olup olmadığı konusunda çalışma yürütüyor.