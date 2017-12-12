Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kuşçular köyü istikametinden Tosya ilçe merkezine gitmekte olan R. Akyıldız idaresindeki 37 ER 556 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç içinde yolcu olarak bulunan Ş.Ö., 3 yaşındaki E.G. ve sürücü R.Akyıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı kaza hakkında ilçe jandarma inceleme başlattı.