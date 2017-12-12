Geçtiğimiz Pazar günü Karabük mahallesi Kardeş sokaktaki evinde kendi gibi aynı adı taşıyan torunu Recep Sedar tarafından evinde boynundan ve vücudundan bıçaklanarak öldürülen hunharca öldürülen 89 yaşındaki Recep Serdar’ın cenazesi yapılan otopsi sonrası morgdan alındı.
Merkeze bağlı Zobran köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından Recep Serdar, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cinayete kurban giden Recep dede son yolculuğa uğurlandı
12.12.2017 - 16:55 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 16:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’te yalnız yaşadığı evinde defalarca bıçaklanarak hunharca katledilen 89 yaşındaki Recep Serdar, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz Pazar günü Karabük mahallesi Kardeş sokaktaki evinde kendi gibi aynı adı taşıyan torunu Recep Sedar tarafından evinde boynundan ve vücudundan bıçaklanarak öldürülen hunharca öldürülen 89 yaşındaki Recep Serdar’ın cenazesi yapılan otopsi sonrası morgdan alındı.
Etiketler : Karabük,
526870 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526870.aspx
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