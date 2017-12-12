Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz Pazar günü Karabük mahallesi Kardeş sokaktaki evinde kendi gibi aynı adı taşıyan torunu Recep Sedar tarafından evinde boynundan ve vücudundan bıçaklanarak öldürülen hunharca öldürülen 89 yaşındaki Recep Serdar’ın cenazesi yapılan otopsi sonrası morgdan alındı.

Merkeze bağlı Zobran köyünde düzenlenen cenaze namazının ardından Recep Serdar, köy mezarlığında toprağa verildi.