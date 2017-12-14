Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çıraklar köyü mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve Toprakcuma Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Define aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan B.M., E.P., E.M. ve I.T. isimli şahsılar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.