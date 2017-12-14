Edinilen bilgiye göre, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çıraklar köyü mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve Toprakcuma Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Define aramak için yaptıkları kaçak kazı sırasında Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan B.M., E.P., E.M. ve I.T. isimli şahsılar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
14.12.2017 - 18:05 | Son Güncelleme: 14.12.2017 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Etiketler : KARABÜK,kaçak kazı,haberler,
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