Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi  8 çocuk, "Yerli Malı Haftası" kapsamında evlerinden getirdikleri yiyeceklerden  tüketti. Bir süre sonra mide bulantısı yaşayan 8 öğrenci, öğretmenleri  tarafından okulun karşısındaki Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı  Merkezi'ne götürüldü. Öğrenciler, zehirlenme şüphesinin görülmesi üzerine Sakarya  Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları  Merkezi'ne sevk edildi. Ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu  öğrenildi.

 