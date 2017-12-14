Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi 8 çocuk, "Yerli Malı Haftası" kapsamında evlerinden getirdikleri yiyeceklerden tüketti. Bir süre sonra mide bulantısı yaşayan 8 öğrenci, öğretmenleri tarafından okulun karşısındaki Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne götürüldü. Öğrenciler, zehirlenme şüphesinin görülmesi üzerine Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Merkezi'ne sevk edildi. Ayakta tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.