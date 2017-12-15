Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce, 3 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu Ordu, Samsun ve Konya'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa adliyesine sevk edildi. Yargılamalar sonucunda şüphelilerden 20'si mahkemece tutuklandı, 8'si adli kontrol, 1'i ise şartsız serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince, 12 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 zanlı gözaltına alınmış, 28 uyuşturucu hap, 3,5 kilogram esrar, 177 gram "kannabinoid", bir tabanca ve hassas terazi ele geçirilmişti.

Öte yandan 20 kişinin tutuklanmasıyla Ordu'da bu yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan kişi sayısı ise 123'e yükseldi.