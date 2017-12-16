Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyon kapsamında bir kişi daha yakalandı.

Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine gönderildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 7 Aralık'ta özel harekat çalışanlarının desteğiyle 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda, Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve onlara mühimmat temin ettiği öne sürülen 2'si çocuk 12 kişi yakalanmıştı.