Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ali Şıngar yönetimindeki 01 AG 304 plakalı LPG yüklü tanker ile Beyhan Turan yönetimindeki 34 NC 2515 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil LPG tankerinin altına girdi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Kazada otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartılırken, LPG tankından sızıntıya karşı ekipler teyakkuzda oldu.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yapan sağlık ekipleri yaralıları Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Park Hospital Hastanesine kaldırdı. Kazada otomobilde bulunan Mehmet Turan, Fatih Turan, Dilber Turan ve sürücü Beyhan Turan yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, tanker sürücüsü ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.