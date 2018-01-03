Gazetecilerin sorularını yanıtlayan anne Dilek Yardım, "Dün akşam 'çocuklarını öldürdüm' diye aradı beni . Görüş günüydü. Dün akşam 5 gibi aradı. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun?' dedi. Ben de polisi aradım. 2 tane çocuğum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3 biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım. Ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim" diye konuştu.
Anneye en acı telefon: 'Çocuklarını öldürdüm'
03.01.2018 - 13:13 | Son Güncelleme: 03.01.2018 - 13:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe'de cinnet getiren Ali Yardım (29), 2 ve 4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etmişti. Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Çocuklarının cenazelerini bekleyen acılı anne, "Dün akşam aradı. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun?' dedi. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim" diye isyan etti.
Etiketler : maltepe,öldürülen çocuklar,anneye telefon,
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