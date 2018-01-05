Sinop’tan Erfelek istikametine seyir halinde olan Turan Ustacan yönetimindeki 57 AU 343 plakalı otomobil, Erfelek Kavşağı’ndan dönen Cemal Avıncı'nın kullandığı 34 RD 050 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 34 RD 050 plakalı araçta bulunan Hacile Akgün yaralandı. Yaralı, 112 Acil sağlık ekiplerince Erfelek İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sinop’ta trafik kaza: 1 yaralı
05.01.2018 - 19:19 | Son Güncelleme: 05.01.2018 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Sinop,trafik kazası,
533807 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/533807.aspx
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