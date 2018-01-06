Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinile bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Namık Kemal Mahallesi'nde bir adreste taş kokain satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis adrese giderek zanlıları takibe aldı. Bu sırada zanlılar polisi fark edip 01 T 1991 plakalı otomobille kaçmaya başladı. Polis, zanlıları kovalama sonrası Döşeme Mahallesi M.Nuri Sabuncu Bulvarında durdurdu. Otomobildeki Tarık Ö. ve Abdulkarir A.'yı etkisiz hale getiren polis, üst araması yaptı. Yapılan aramada polis Abdülkadir A.'nın çorabından 6 gram taş kokain ele geçirdi. Zanlılar sorgularında satıcı olmadıklarını içici olduklarını ileri sürdü. Zanlılar uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.



