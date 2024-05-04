112’ye gelen ihbar pes dedirtti: ‘Burada çok ölü var!’

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen çağrılar ‘pes’ dedirtti. Hayretler içerisinde bırakan çağrılardan yüzde 58’isinin gereksiz olduğu kaydedildi. 112’yi arayarak Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Baba’ya ulaşmak isteyen, acıktığı için döner sipariş eden ve ‘çok ölü var’ diyerek mezarlığa ambulans çağıran kişiler hayrete düşürdü.

Olaylara acil müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat esasıyla görev yürüten 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını en çok asılsız ihbarlar ve gereksiz aramalar yoruyor. Çalışanlar bir yandan zamanla yarışırken bir yandan asılsız çağrılarla mücadele ediyor.

YÜZDE 58’İ ASILSIZ ÇIKTI

Emniyet, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD birimleriyle beraber koordineli çalışan Çağrı Merkezi, acil durum ekiplerinin en kısa sürede olay mahallinde olmasını sağlamaya çalışıyor. Son 3 ayda Edirne 112 Acil Çağrı Merkezine gelen çağrılarının yüzde 58,42’si vakaya dönüşmedi. Çağrı merkezini arayanların talepleri ise "pes" dedirtti.

‘BURADA ÇOK ÖLÜ VAR’ DEYİP ARADI, ŞAKA YAPMIŞ!

112 Acil Çağrı Merkezi çağrı karşılama personeli Şeyma Nur Mantar, mezarlık çevresinde bulunan vatandaşların şaka amaçlı 112’yi arayıp “Burada çok ölü var” ihbarında bulunduğunu söyledi. Ayrıca eşinin takip edilmesini isteyen kişilerin de 112’yi aradığını anlatan Şeyma Nur Mantar, sevgilisine ulaşamayan kişilerin ihbarda bulunup sevgilisinin aranmasını talep ettiğini belirtti.

ARKA SOKAKLAR’DAKİ RIZA BABA’YA BAĞLANMAK İSTEDİ

Çağrı karşılama personeli Mehmet Hanifi Bayar, yemek siparişi vermek isteyenlerin 112’yi aradığını söyledi. Geçen gün bir vatandaşın ‘2 döner ve 2 ayran siparişi vermek için’ 112’yi aradığını anlatan Bayar, ayrıca ‘Rıza Baba’ karakteriyle Arka Sokaklar dizisinde oynayan Rıza Soylu’ya ulaşmak isteyenlerin de 112’yi aradığını açıkladı.

HASTALANAN HAYVANI İÇİN AMBULANS İSTEDİ

Çağrı karşılama personeli Şebnem Yazıcıoğlu, hayvanları hastalanan vatandaşların 112’yi arayıp ambulans talebinde bulunduğunu anlattı. Bir diğer çağrı karşılama personeli Recep Kaşan da, telefonu bozulan kişilerden yoğun çağrı aldıklarını ve tamir için nasıl bir süreç işleyeceklerini anlattıklarını söyledi.

1980 LİRA İDARİ PARA CEZASI VAR

Edirne 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna, acil durumlar dışında çağrı merkezinin aranmaması çağrısında bulunarak, asılsız ihbarda bulunan kişilere 1980 lira idari para cezası uygulandığını söyledi.

112’ye gelen pes dedirten çağrılardan bazıları şunlar; “Arka Sokaklar dizisindeki Rıza Soylu’ya beni aktarır mısınız?”, Çocuğumun doğum günü, evin önüne ambulans, polis, jandarma, itfaiye aracı gönderir misiniz?”, “2 döner 2 ayran siparişi vermek istiyorum”,“Burada çok ölü var, neredesiniz? mezarlıkta”, “Hayvanım hastalandı ambulans gönderir misiniz?”, “Eşim evden çıktı takip edilmesini istiyorum”, “Sevgilim telefonlarıma cevap vermiyor, arayabilir misiniz?”, “Telefonum bozuldu nasıl açabilirim?”